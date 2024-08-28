Бой Джошуа и Дюбуа может установить рекорд посещаемости на «Уэмбли»

Министр и нынешний председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх сообщил, что в связи с высоким спросом на билеты на бой между Даниелем Дюбуа (21-2) и Энтони Джошуа (28-3) было принято решение увеличить вместимость стадиона «Уэмбли» на этот вечер бокса.

«В связи с высоким спросом на билеты мы попросили расширить вместимость стадиона «Уэмбли» для проведения долгожданного поединка между Джошуа и Дюбуа. Мы надеемся установить рекорд самой большой посещаемости в истории бокса на стадионе «Уэмбли», — написал саудит в соцсети X.

Дюбуа и Джошуа подерутся 21 сентября на «Уэмбли», Великобритания. Бой пройдет за звание чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе.