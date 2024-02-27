Райан Гарсия: «Я хочу 20 детей! Но не уверен, что моей жене это понравится»

Бывший временный чемпион мира по версии WBC Райан Гарсия (24-1) заявил, что как минимум один из его детей станет профессиональным бойцом.

«Сколько у меня детей? Трое. И я хочу 20! Но не уверен, что моей жене это понравится. У Джорджа Формана было много детей (12). Мне нравится быть отцом. Мой сын Генри станет бойцом, он уже зверюга, ему всего 10 недель. Он монстр», — сказал Гарсия в эфире The MMA Hour.

Гарсия и Девин Хейни (31-0) подерутся за титул WBC super в суперлегком весе 20 апреля в Лас-Вегасе, США.