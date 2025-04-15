Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

15 апреля, 15:59

The Ring: Усик и Дюбуа собираются провести реванш 12 июля

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Украинский боксер Александр Усик и британец Даниель Дюбуа близки к заключению соглашения о проведении боя в супертяжелом весе, сообщает The Ring.

Как отмечает источник, поединок запланирован на 12 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания).

Первый бой Усика и Дюбуа состоялся в 2023 году в Польше. Противостояние завершилось победой украинца, который нокаутировал своего соперника в девятом раунде.

38-летний Усик является обладателем титулов WBO, WBA и WBC в супертяжелом весе. За профессиональную карьеру он не проиграл ни одного боя из 23.

27-летний Дюбуа владеет поясом IBF. На его счету 22 победы и 2 поражения.

Александр Усик
Даниель Дюбуа
Бокс
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Додик заявил об отсутствии страха перед санкциями ЕС за визит в Москву на 9 Мая
Кросби, Мэттьюс и Кучеров обсудили рекорд Овечкина по голам в НХЛ
В России создали не имеющий аналогов в мире препарат от рака
Губерниев говорит о желании возглавить российские лыжи. Насколько это реально?
Силы ПВО перехватили 71 БПЛА ВСУ над российскими регионами за ночь
«Трактор» растоптали и опозорили, Минск непобедим, а Рашевский – новая легенда «Динамо». Что произошло в Кубке Гагарина 16 апреля
Популярное видео
Кто заменит Илью Воробьева в ЦСКА?
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
Березкин может уехать в НХЛ, Демидов забил за «Монреаль»
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
Хет-трик форварда «Спартака», поражение «Авангарда» в Ярославле
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Сочи»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Ковалев: «Бивол поймал кураж. Сейчас любой соперник будет сломлен Димой»

Ковалев оказался легче Манна перед прощальным боем в Челябинске

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости