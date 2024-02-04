Теренс Кроуфорд высказался о поединке с Саулем Альваресом

Абсолютный чемпион мира в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (40-0) подтвердил, что готов провести бой против абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (60-2).

«Поединок Теренса Кроуфорда и Канело Альвареса — самый громкий бой в боксе на данный момент. Нравится вам это или нет, но это просто факты. Я не боюсь и определенно верю в себя, даже если никто не верит», — написал Кроуфорд в соцсети X.

Кроуфорд в прошлом бою победил Спенса техническим нокаутом в 9-м раунде и объединил титулы. Бой состоялся 29 июля 2023-го на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.