Тищенко высказался о переносе боя между Усиком и Фьюри

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко поделился мнением о переносе поединка между боксером из Украины Александра Усика и британцем Тайсоном Фьюри.

«Конечно, я ожидаю, что этот бой состоится. Но вы видели, какую травму Фьюри получил? Определенно, думаю, что летом 2024 года мы увидим бой Усик — Фьюри», — приводит слова Тищенко Vprognoze.ru.

Фьюри и Усик должны были встретиться на ринге 17 февраля, но их бой был перенесен на 18 мая из-за рассечения над правым глазом, полученного Фьюри во время спарринга. Оба бойца согласились на новую дату, и место проведения поединка остается прежним — Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.