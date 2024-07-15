Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 10:05

Теренс Кроуфорд: «Бой с Альваресом соберет аншлаг»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBA, WBC и WBO Теренс Кроуфорд (40-0, 31 KO) уверен, что его поединок с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом (61-2) будет интересен всем.

«Я уверен, что это будет зрелищный поединок. Думаю, этот бой вполне может состояться. Посмотрим, как все пройдет. Мне кажется, я могу собрать полный зал зрителей в любом месте. Не думаю, что важно, в каком штате мы будем драться. Я считаю, этот бой будет интересен сам по себе», — сказал «Бад» в интервью Daily Mail.

Кроуфорд и Исраил Мадримов (10-0) подерутся 3 августа в Лос-Анджелесе, США.

Альварес победил Хайме Мунгию (43-1) единогласным решением судей (117-110, 116-111, 115-112). Бой состоялся 4 мая на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Бокс
Сауль Альварес
Теренс Кроуфорд
0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Финал Кубка Америки начался на 1 час 20 минут позже из-за давки у стадиона
Плющенко послал депутатов «в космос» после отказа поддержать бойкот Олимпиады
Столтенберг отверг инициативу Польши сбивать ракеты над Украиной
Жуткая давка у арены, травма разрыдавшегося Месси и чемпионский нокаут от Лаутаро. Что случилось в финале Кубка Америки-2024
Сборная Испании обыграла команду Англии и стала чемпионом Евро-2024
В 62% исследованных образцов готовой еды эксперты нашли нарушения
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Магомед Исмаилов — Владимир Минеев: дата боя — какого числа и где подерутся по правилам бокса

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости