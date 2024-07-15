Теренс Кроуфорд: «Бой с Альваресом соберет аншлаг»

Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBA, WBC и WBO Теренс Кроуфорд (40-0, 31 KO) уверен, что его поединок с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом (61-2) будет интересен всем.

«Я уверен, что это будет зрелищный поединок. Думаю, этот бой вполне может состояться. Посмотрим, как все пройдет. Мне кажется, я могу собрать полный зал зрителей в любом месте. Не думаю, что важно, в каком штате мы будем драться. Я считаю, этот бой будет интересен сам по себе», — сказал «Бад» в интервью Daily Mail.

Кроуфорд и Исраил Мадримов (10-0) подерутся 3 августа в Лос-Анджелесе, США.

Альварес победил Хайме Мунгию (43-1) единогласным решением судей (117-110, 116-111, 115-112). Бой состоялся 4 мая на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.