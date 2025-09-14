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Сауль Канело Альварес — Теренс Кроуфорд: трансляция боя онлайн

Сауль Канело Альварес проведет защиту титула против Теренса Кроуфорда 14 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Сауль Альварес.
Фото AFP

Абсолютный чемпион во втором среднем весе Сауль Канело Альварес проводит защиту в поединке против Теренса Кроуфорда в ночь с 13 на 14 сентября.

Вечер бокса проходит на арене Allegiant Stadium в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Начало титульного боя — ориентировочно с 6.00 до 7.00 по московскому времени.

Сауль Альварес и&nbsp;Теренс Кроуфорд.Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд. Онлайн-трансляция боя

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию боя Альварес vs Кроуфорд.

В прямом эфире поединок покажет стриминговая платформа Netflix. В России официальной трансляции боя нет. Видео появляются в тематических группах соцсети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

Вариант просмотра видео трансляции боя Альварес vs Кроуфорд в прямом эфире — в этом плеере.

Бокс Профессиональный бокс: Альварес — Кроуфорд

35-летний мексиканец Альварес за карьеру провел 67 боев и сменил пять весовых категорий, на его счету 63 победы (39 нокаутов), два поражения и две ничьих. Боксер по прозвищу Канело дважды становился абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе и проигрывал только Флойду Мейвезеру (в 2013 году) и Дмитрию Биволу (в 2022-м).

37-летний американец Кроуфорд провел 41 бой и одержал 41 победу (31 нокаут). Теренс выигрывал все пояса в первом полусреднем и полусреднем весах.

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Сауль Альварес
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