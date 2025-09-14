Сауль Канело Альварес — Теренс Кроуфорд: трансляция боя онлайн

Абсолютный чемпион во втором среднем весе Сауль Канело Альварес проводит защиту в поединке против Теренса Кроуфорда в ночь с 13 на 14 сентября.

Вечер бокса проходит на арене Allegiant Stadium в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Начало титульного боя — ориентировочно с 6.00 до 7.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию боя Альварес vs Кроуфорд.

В прямом эфире поединок покажет стриминговая платформа Netflix. В России официальной трансляции боя нет. Видео появляются в тематических группах соцсети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

Вариант просмотра видео трансляции боя Альварес vs Кроуфорд в прямом эфире — в этом плеере.

Бокс Профессиональный бокс: Альварес — Кроуфорд

35-летний мексиканец Альварес за карьеру провел 67 боев и сменил пять весовых категорий, на его счету 63 победы (39 нокаутов), два поражения и две ничьих. Боксер по прозвищу Канело дважды становился абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе и проигрывал только Флойду Мейвезеру (в 2013 году) и Дмитрию Биволу (в 2022-м).

37-летний американец Кроуфорд провел 41 бой и одержал 41 победу (31 нокаут). Теренс выигрывал все пояса в первом полусреднем и полусреднем весах.