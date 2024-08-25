Тедди Атлас считает, что Бивол и Бетербиев не позволят Бенавидесу стать чемпионом в полутяжелом весе

Известный тренер по боксу и аналитик Тедди Атлас предполагает, что обладатель временного титула WBC в полутяжелом весе Дэвид Бенавидес (29-0) не добьется своих целей в полутяжелом весе, потому что выступает в одно время с чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (20-0) и чемпионом WBA и IBO в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (23-0).

«Я не думаю, что у Бенавидеса возникнут проблемы с адаптацией в полутяжелом весе. Единственная сложность для него — это соперники в этой весовой категории.

Его проблема схожа с той, с которой столкнулся великий полутяжеловес прошлых лет Боб Фостер. Если бы он был в правильной эпохе, то, возможно, поднялся бы на ступеньку выше и победил бы тяжеловеса. Он был в той эпохе, когда решил перейти в тяжелый вес, где уже были Джо Фрейзер и Мухаммед Али. Это было не то время, чтобы решиться на переход в тяжелый вес.

Единственное, что сдерживает Бенавидеса, — два выдающихся бойца в лице Бетербиева и Бивола, которые ждут его", — приводит слова Атласа Seconds Out.

Бивол и Бетербиев должны подраться 12 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бенавидес победил бывшего чемпиона мира в полутяжелом весе Александра Гвоздика (20-2) единогласным решением судей (116-112, 117-111, 119-109). Поединок состоялся в рамках полутяжелого веса 15 июня в «MGM Grand Garden Arena» в Лас-Вегасе, США.