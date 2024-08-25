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Сегодня, 14:10

Усик назвал двух бойцов, с которыми он хочет подраться

Давид Хачатрян
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Чемпион мира по версии WBA, WBC и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0) отметил, что может провести перед завершением карьеры два боя: с экс-чемпионом по версии WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (34-1) и с экс-чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-3).

«Мне интересен реванш с Тайсоном Фьюри и, возможно, третий поединок с Энтони Джошуа. Я считаю, что интересно будет только за этими двумя боксерами. Дальше уже пусть молодежь подтягивается и работает», — сказал Усик в интервью Video NV.

Усик проведет реванш с Фьюри 21 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
Энтони Джошуа
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