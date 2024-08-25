Сауль Альварес назвал боксера, который его взбесил больше всего

Чемпион мира по версии WBA, WBC и WBO во втором среднем весе Сауль Альварес (61-2) назвал Билли Джо Сондерса (30-1) боксером, которого ему было приятнее всего избивать.

«Билли Джо Сондерс, этот ублюдок вывел меня из себя, поэтому он получил по заслугам. Некоторые бойцы говорят, чтобы продать бой, но я считаю его плохим человеком, и мне очень понравилось избивать этого парня», — сказал Альварес Premier Boxing Champions.

Сондерс обвинил Альвареса в том, что его победы обеспечиваются судейскими решениями, и намекнул, что в предыдущих боях мексиканца победу приносил благоприятный подсчет очков. Он также сказал, что Альварес еще не встречался с бойцом, обладающим такими же навыками, как у него самого, и заявил, что именно он, Сондерс, сможет найти слабые места Альвареса.

Перед боем Сондерс также подверг критике размеры ринга, требуя более просторной площадки, чтобы избежать, по его мнению, попыток Альвареса ограничить его движения. Это добавило напряженности в атмосферу перед поединком.



Альварес победил Сондерса техническим нокаутом в восьмом раунде. Бой состоялся 8 мая 2021-го на AT&T Stadium в Арлингтоне, США.