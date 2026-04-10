Фьюри: «Хочу заранее извиниться перед Махмудовым, я буду его уничтожать»

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри прокомментировал поединок с россиянином Арсланбеком Махмудовым.

«Хочу заранее извиниться перед Махмудовым. Он отличная подготовка для меня. Это интересный бой. И я преподам ему урок. Я не собираюсь избивать его. Я собираюсь избивать любого, кто выйдет против меня. Я буду охотником, я буду уничтожать. Меня не было в ринге 16 месяцев. Но я по-прежнему остаюсь лучшим в этом деле. И я буду делать это снова, снова и снова», — сказал Фьюри на пресс-конференции.

Поединок Фьюри и Махмудова состоится в ночь на 12 апреля в Лондоне.