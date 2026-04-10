Махмудов: «Не чувствую давления перед боем с Фьюри»

Российский боксер Арсланбек Махмудов заявил, что не чувствует давления перед поединком с экс-чемпионом мира британцем Тайсоном Фьюри.

«Я очень счастлив быть здесь. Я заслужил участвовать в таком турнире. Большое шоу, большие имена. Я счастлив, что подерусь с Тайсоном в субботу ночью. Я не чувствую давления. Я готов к самому большому моменту в моей жизни. Я верю, что это мое время. Это моя охота. Против меня легенда, прекрасный боксер. Но в субботу ночью я буду писать свою историю. Мне интересно проверить себя. Я хочу попробовать себя в «страшных» условиях. Это отличный бизнес», — сказал Арсланбек Махмудов на пресс-конференции.

Поединок Фьюри и Махмудова состоится в ночь на 12 апреля в Лондоне.