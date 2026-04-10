Бой Фьюри — Махмудов: где смотреть бокс 11 апреля

Бой в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (Англия) и Арсланбека Махмудова (Россия) состоится в ночь с 11 на 12 апреля. Боксерский вечер пройдет на арене «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» в Лондоне (Англия). Начало главного боя — после 1.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию главного боя покажет онлайн-сервис Netflix (официально не работает в России с мая 2022 года).

Бокс Профессиональный бокс: Фьюри — Махмудов

На счету 37-летнего британского боксера профессиональный рекорд — 34 победы, два поражения и одна ничья. В последнем бою, который состоялся 21 декабря 2024 года, он проиграл украинцу Александру Усику единогласным судейским решением.

36-летний россиянин в профессиональном боксе провел 23 боя (21 победа и два поражения). В последнем поединке, который состоялся 11 октября 2025 года, Арсланбек победил британца Дэвида Аллена единогласным решением судей.