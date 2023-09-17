Кирилл Сидельников дебютирует в профессиональном боксе 20 октября на турнире Ural FC

35-летний российский боец Кирилл Сидельников встретится с 31-летним кикбоксером из Марокко Нидалем Бикири на турнире по профессиональному боксу лиги Ural FC, сообщает пресс-служба лиги.

Турнир состоится 20 октября в Перми в рамках форума «Россия — спортивная держава» при поддержке Федерации бокса России. Бой Сидельникова и Бикири станет со-главным событием турнира и пройдет в тяжелом весе в формате четырех раундов.

В активе Сидельникова 14 побед и семь поражений в смешанных единоборствах. Россиянин успешно выступал в таких лигах, как Ural FC, Bellator, Rizin, М-1, Fight Nights.

У Нидаля Бикири рекорд 13-3. Марокканец выступал в лиге ENFUSION и дрался с такими бойцами, как Рейд Опачич, Кристиан Ристеа, Леви Ригтерс, Эррол Зиммерман.