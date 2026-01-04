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Фьюри объявил о возвращении в бокс: «Нет ничего лучше, чем бить мужчин по лицу за деньги»

Тайсон Фьюри.
Фото Global Look Press

Британский боксер, бывший чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри объявил о возвращении в профессиональный бокс.

«2026-й год — год возвращения. Некоторое время я был в отпуске, но теперь вернулся. Мне 37 лет, и я все еще дерусь. Нет ничего лучше, чем бить мужчин по лицу и получать за это деньги», — написал в своих соцсетях Фьюри.

Фьюри дебютировал в профессиональном боксе в 2008 году, одержал 34 победы, потерпел два поражения и завершил один поединок вничью.

Британец провел два последних поединка в мае и декабре 2024 года — оба раза он уступил украинцу Александру Усику.

Александр Усик и&nbsp;Тайсон Фьюри.Легендарный Фьюри в очередной раз возобновляет карьеру: все ради реванша с Усиком

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Тайсон Фьюри
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