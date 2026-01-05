Цзю о возвращении Фьюри: «Яркое событие, но не знаю, что ему нужно»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю поделился с «СЭ» мнением о решении экс-чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе Тайсона Фьюри возобновить карьеру.

«Его возвращение — безусловно, яркое событие, но не знаю, что ему нужно, и насколько он реально хочет выступлений. Одно дело сказать: «Я хочу», а другое — сделать. Это же разные вещи», — сказал Цзю «СЭ».

Фьюри дебютировал в профессиональном боксе в 2008 году, одержал 34 победы, потерпел два поражения и завершил один поединок вничью.

Британец провел два последних поединка в мае и декабре 2024 года — оба раза он уступил украинцу Александру Усику.