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Цзю о возвращении Фьюри: «Яркое событие, но не знаю, что ему нужно»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю поделился с «СЭ» мнением о решении экс-чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе Тайсона Фьюри возобновить карьеру.

«Его возвращение — безусловно, яркое событие, но не знаю, что ему нужно, и насколько он реально хочет выступлений. Одно дело сказать: «Я хочу», а другое — сделать. Это же разные вещи», — сказал Цзю «СЭ».

Фьюри дебютировал в профессиональном боксе в 2008 году, одержал 34 победы, потерпел два поражения и завершил один поединок вничью.

Британец провел два последних поединка в мае и декабре 2024 года — оба раза он уступил украинцу Александру Усику.

Тайсон Фьюри.Фьюри объявил о возвращении на ринг. Бой с Джошуа или трилогия с Усиком?

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