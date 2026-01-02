Джейка Пола исключили из рейтинга WBA после поражения от Джошуа

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) исключила из рейтинга первого тяжелого веса американского блогера Джейка Пола, следует из информации на сайте организации.

20 декабря Пол потерпел поражение нокаутом от британца Энтони Джошуа. Во время боя в Майами блогер сломал челюсть и позднее перенес операцию.

Пол занимал 15-ю строчку в рейтинге WBA в первом тяжелом весе. Он попал в список после победы над мексиканцем Хулио Сезаром Чавесом-младшим в поединке, который состоялся в июне 2025 года.

28-летний Пол за карьеру провел 14 боев, одержал 12 побед и потерпел 2 поражения.