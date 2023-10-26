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26 октября, 17:45

Тайсон Фьюри — Фрэнси Нганну: сколько заработают боксер и боец ММА за поединок

Стали известны гонорары Фьюри и Нганну за поединок за титул чемпиона по версии WBC
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Тайсон Фьюри.
Фото Getty Images

Тайсон Фьюри проведет поединок против Фрэнсиса Нганну за титул чемпиона по версии WBC Riyadh Champion 28 октября, в субботу. Бой пройдет на арене «Riyadh Arena» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Старт турнира запланирован на 18.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию боя. Официальной трансляции в прямом эфире поединка Фьюри и Нганну в России не будет. В остальных странах поединок будет доступен на ESPN.

Гонорар Фьюри за поединок с Нганну пока не раскрывался, но сообщалось, что за последний бой против Дерека Чисоры британец заработал 50 миллионов долларов. Точных сумм о гонораре Нганну также на данный момент нет. Но Тайсон Фьюри сообщил, что его соперник заработает за этот поединок более 10 млн долларов, что суммарно больше всех гонораров, которые он получал в UFC.

Основная информация о бое лучшего боксера мира с чемпионом UFC: Тайсон Фьюри против Фрэнсиса Нганну здесь.

Бокс/ММА: новости и статьи, интервью, UFC и Bellator, рейтинг лучших бойцов России в актуальном виде на сайте.

Тайсон Фьюри
Фрэнсис Нганну
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