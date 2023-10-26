Пирог не считает, что Гассиева обокрали в бою с Валлином

Бывший чемпион мира в среднем весе по версии WBO Дмитрий Пирог высказался о поражении россиянина Мурата Гассиева от шведа Отто Валлина на вечере бокса в Турции.

«Очень ровный бой. Из ряда тех, где победу можно отдать в ту и в другую сторону. Как ни крути, бокс остается достаточно субъективным видом спорта в плане судейства. Чтобы уверенно побеждать, нужно побеждать или досрочно, или так, чтобы никто не сомневался. Еще раз подчеркну мое мнение, что можно было отдавать в любую сторону. Я думал, что отдадут Гассиеву. Чувствуется, что у Мурата была большая пауза в карьере. Надо учитывать, что категория совсем другая. Вливаться надо только после паузы, а когда ты меняешь весовую категорию, нужно около трех боев, чтобы понять, у кого как получится. Предполагал, что победу отдадут Гассиеву, но встреча очень спорная, и не стоит говорить, что нас обокрали. Хороший опыт, Мурат отбоксировал всю дистанцию. Подобная практика необходима после паузы. Это полезный бой, если Гассиев хочет продолжать карьеру», — приводит слова Пирога MMA.Metaratings.ru.

В поединке в турнире в Турции, который прошел в ночь с 30 сентября на 1 октября, Гассиев проиграл Валлину раздельным судейским решением (115-113, 112-117, 115-113). После этого боя россиянин потерял титул WBA Inter-Continental.

На счету 29-летнего Гассиева 30 побед на профессиональном ринге, 2 поражения, еще один его бой был признан несостоявшимся.