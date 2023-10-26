Отец Фьюри оценил поступок российского пенсионера, который остановил грабителя

Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0), остался под большим впечатлением от 72-летнего Михаила Макарова, который остановил грабителя. Об этом Джон Фьюри заявил в интервью «СЭ».

— Сегодня в России 72-летний дедушка спас одного паренька, и мы бы хотели, чтобы вы оценили его действия от 1 до 10.

— Потрясающе! Одним словом, потрясающе! Это хороший человек, и, поверьте, мир может им гордиться!

— Как бы вы поступили на его месте?

— Я бы сделал не больше, чем он.

Макаров чинил машину, и на его глазах грабитель отобрал у ребенка телефон. Пенсионер сбил грабителя с ног и удерживал до прибытия полицейских.