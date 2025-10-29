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29 октября 2025, 12:46

Сын Цзю проведет поединок с австралийцем Зерафой

Сергей Ярошенко

Австралийский боксер Никита Цзю проведет поединок против соотечественника Майкла Зерафы, сообщает пресс-служба промоутерской компании No Limit.

Поединок состоится 16 января 2026 года, место проведения боя будет объявлено позднее. Бой пройдет в промежуточной весовой категории — 71,5 кг.

На счету 27-летнего Цзю 11 побед подряд (9 — нокаутом) и ни одного поражения за карьеру. У 33-летнего Зерафы — 34 победы при 5 поражениях.

Никита Цзю является сыном экс абсолютного чемпиона мира Константина Цзю.

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Никита Цзю
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