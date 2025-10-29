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29 октября 2025, 16:55

Пакьяо заявил, что реванш с Мэйуэзером не будет выставочным

Анастасия Пилипенко

Боксер Мэнни Пакьяо заявил, что бой-реванш с американцем Флойдом Мэйуэзером — младшим не будет выставочным.

«Мы ведем переговоры о реальном бое на 2026 год. Это будет настоящий реванш, а не выставочный поединок», — цитирует ТАСС Пакьяо.

В 2015 году Мэйуэзер-младший одержал победу над Пакьяо решением судей.

На счету 46-летнего Пакьяо 62 победы (из них 39 нокаутом), 8 поражений и 3 ничьи. У 48-летнего Мэйуэзера-младшего 50 побед и ни одного поражения.

Источник: ТАСС
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Бокс
Мэнни Пакьяо
Флойд Мейвезер-младший
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