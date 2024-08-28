Стало известно, когда Владимиру Минееву снимут гипс с руки

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Российскому бойцу смешанного стиля Владимиру Минееву снимут гипс с прооперированной руки через три недели.

«Владимиру снимут гипс через три недели. Далее начнется процесс восстановления», — приводит ТАСС слова представителя команды Минеева.

На счету Минеева 16 побед, одно поражение и одна ничья в смешанных единоборствах.

20 июля 34-летний спортсмен одержал победу единогласным решением судей в боксерском поединке над Магомедом Исмаиловым.