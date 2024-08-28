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Никита Цзю нокаутировал Мазудье и завоевал пояс WBO Intercontinental

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Никита Цзю.
Фото Getty Images

Австралийский боксер российского происхождения Никита Цзю победил Коэна Мазудье в главном поединке турнира в Сиднее.

26-летний Цзю одержал победу техническим нокаутом. Судья остановил бой в третьем раунде. Боксер завоевал пояс WBO Intercontinental.

Теперь в активе Цзю 10 побед в 10 поединках в профессиональном боксе, 7 из них нокаутом. 28-летний Мазудье потерпел четвертое поражение в 17 поединках. На его счету также 12 побед и одна ничья.

Никита Цзю является сыном бывшего советского, российского и австралийского боксера Кости Цзю.

Бокс
Никита Цзю
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