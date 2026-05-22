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Стали известны имена судей боя Бивола и Айферта

Павел Лопатко

Судьи из трех стран будут работать на вечере бокса RCC 30 мая в Екатеринбурге. IBF представит Александр Калинкин (Россия) и Жан-Пьер Ван Имшут (Бельгия), WBA — Гильермо Перес Пиньеда (Панама) и Игнасио Роблес (Панама).

Супервайзерами главного боя вечера, титульного поединка россиянина Дмитрия Бивола и немца Михаэля Айферта, станут Джулио Тайм (WBA) и Михаил Денисов (IBF).

Тайм уже посещал Екатеринбург — он был супервайзером турнира 5 июля 2025 года, а также дважды работал на боях Бивола.

В программу боксерского вечера RCC вошли три поединка за титулы WBA Gold, отборочный бой по линии WBA и бой за титул IBF Asia.

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Дмитрий Бивол
Михаэль Айферт
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