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Александр Усик — Рико Верхувен: когда бой, где смотреть онлайн трансляцию в России

Александр Усик и Рико Верхувен проведут поединок в Египте
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Украинец Александр Усик и нидерландец Рико Верхувен сразятся в главном поединке боксерского вечера на территории комплекса пирамид в Гизе (Египет) в субботу, 23 мая. Начало ожидается после 23.00 по московскому времени.

Александр Усик&nbsp;&mdash; Рико Верхувен: онлайн-трансляция боя.Александр Усик — Рико Верхувен: онлайн-трансляция боя

«СЭ» проведет текстовую трансляцию боя Усик — Верхувен. Следить за результатами поединков турнира можно в матч-центре на нашем сайте.

Права на показ поединка принадлежат онлайн-платформе DAZN, в России официальной трансляции не планируется, видео могут появляться в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

У Усика 24 победы (15 нокаутом) и ни одного поражения в профессиональной карьере. Верхувен провел 1 поединок в боксе и выиграл его нокаутом. В кикбоксинге он одержал 66 побед (21 нокаутом), потерпел 10 поражений и завершил один бой вничью.

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