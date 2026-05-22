Рико Верхувен: данные и рекорд до боя с Александром Усиком

Рико Верхувен (Нидерланды) встретится с Александром Усиком (Украина) в главном поединке боксерского вечера в Египте в субботу, 23 мая. На кону — чемпионские титулы по версиям IBF, WBC, WBA Super, The Ring и эксклюзивный пояс «Короля Нила». Поединок состоится на территории комплекса пирамид в Гизе и начнется не ранее 23.00 по московскому времени.

37-летний Верхувен провел 77 поединков в кикбоксинге, одержав 66 побед (21 досрочно), потерпев 10 поражений и завершив 1 бой вничью. В боксе он провел 1 поединок, нокаутировав Яноша Финфера из Венгрии в 2014 году.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию боя Усик — Верхувен. Следить за результатами боев турнира можно в матч-центре на нашем сайте.

Права на показ поединка Усик — Верхувен принадлежат онлайн-платформе DAZN, в России официальной трансляции не планируется, видео могут появляться в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».