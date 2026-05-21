Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Стал известен полный кард вечера бокса RCC: Бивол vs Айферт

В четверг, 21 мая, стал известен полный кард вечера бокса, который пройдет 30 мая в Екатеринбурге.

Главным событием турнира станет 12-раундовый чемпионский бой в полутяжелом весе между Дмитрием Биволом и Михаэлем Айфертом. На кону будут стоять титулы WBA World и IBF World.

Михаэль Айферт.Немец с русскими корнями получил шанс всей жизни. Что известно о сопернике Бивола

Как информирует пресс-служба организаторов, в карде шоу запланировано 11 поединков, в том числе отборочный бой WBA, три боя за титулы золотых чемпионов WBA и поединок за пояс IBF Asia. Начало турнира в 15.00 мск (17.00 по местному времени).

Полный кард турнира 30 мая

Бой за титулы WBA World и IBF World в полутяжелом весе, 12 раундов
Дмитрий Бивол, Россия vs Михаэль Айферт, Германия

Бой за титул WBA Gold в полулегком весе, 10 раундов
Всеволод Шумков, Россия vs Кристиан Оливо, США

Отборочный бой WBA во втором легчайшем весе, 12 раундов
Мухаммад Шехов, Россия vs Эрни Бетанкур, Венесуэла

Бой за титул WBA Gold в среднем весе, 10 раундов
Вадим Туков, Россия vs Себастьян Папечи, Аргентина

Бой за титул WBA Gold во втором среднем весе, 10 раундов
Никита Зонь, Россия vs Гонсало Гарсия, Аргентина

Бой в полутяжелом весе, 8 раундов
Шарабутдин Атаев, Россия vs Сайпайер Рузи, Китай

Бой за титул IBF Asia в полусреднем весе, 10 раундов
Сергей Лубкович, Россия vs Майкл Кинг, ОАЭ

Бой во втором полусреднем весе, 6 раундов
Константин Мишечкин, Россия vs Олег Мисюра, ОАЭ

Бой в первом полусреднем весе, 6 раундов
Гор Хачатрян, Россия vs Валерий Оганисян, Россия

Бой в первом среднем весе, 6 раундов
Матвей Доценко, Россия vs Шугаиб Насруллаев, Россия

Бой в тяжелом весе, 6 раундов
Сергей Манжуев, Россия vs Герман Скобенко, Россия

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Дмитрий Бивол
Михаэль Айферт
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Судьбу «духа Анкориджа» хотят отобразить в школьных учебниках истории
Капитан Достоинство и Универсализм, выживший при 12 тренерах «Спартака». Рабинер — о Зобнине
Российские шахматисты пропустят третью олимпиаду подряд. Решение продавил Ананд
Трамп назвал визит главы ЦРУ в Москву частью рутины
Принц Гарри с семьей вернулся в Великобританию
Литвинов избежал «крестов», по контракту с Барко остались вопросы, а Карседо не хочет говорить о чемпионстве. Что происходит в «Спартаке» после победы над «Зенитом»
Популярное видео
Дмитрий Сычев — в подкасте Ксении Шойгу
Дмитрий Сычев — в подкасте Ксении Шойгу
КХЛ не дала аккредитацию Шевченко / предсезонка / будущее Гусева
КХЛ не дала аккредитацию Шевченко / предсезонка / будущее Гусева
Кевин Хейс — новичок «Ак Барса»
Кевин Хейс — новичок «Ак Барса»
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Родина»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Родина»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Зенит»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Зенит»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
Лука Профака запросил обмен из-за ситуации в городе
Лука Профака запросил обмен из-за ситуации в городе
«Велес» — «Арсенал»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Арсенал»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Балтика» сыграла вничью с «Рубином»: видео
«Балтика» сыграла вничью с «Рубином»: видео
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Шевченко — о лишении сезонной аккредитации
Шевченко — о лишении сезонной аккредитации
«Спартак» победил «Зенит», «Динамо» — «Родину»: видео
«Спартак» победил «Зенит», «Динамо» — «Родину»: видео
«Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Челябинск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Челябинск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 5-го тура 22 августа
РПЛ: видео всех голов 5-го тура 22 августа
«Волга» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Александр Бурмистров снова едет в Америку
Александр Бурмистров снова едет в Америку
«Торпедо» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Александр Усик: данные и рекорд до боя с Рико Верхувеном — статистика украинского боксера

Усик — Верхувен: когда бой, дата и время начала, где смотреть поединок
Новости
RSS RSS
Все новости