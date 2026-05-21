Стал известен полный кард вечера бокса RCC: Бивол vs Айферт

В четверг, 21 мая, стал известен полный кард вечера бокса, который пройдет 30 мая в Екатеринбурге.

Главным событием турнира станет 12-раундовый чемпионский бой в полутяжелом весе между Дмитрием Биволом и Михаэлем Айфертом. На кону будут стоять титулы WBA World и IBF World.

Как информирует пресс-служба организаторов, в карде шоу запланировано 11 поединков, в том числе отборочный бой WBA, три боя за титулы золотых чемпионов WBA и поединок за пояс IBF Asia. Начало турнира в 15.00 мск (17.00 по местному времени).

Полный кард турнира 30 мая

Бой за титулы WBA World и IBF World в полутяжелом весе, 12 раундов

Дмитрий Бивол, Россия vs Михаэль Айферт, Германия

Бой за титул WBA Gold в полулегком весе, 10 раундов

Всеволод Шумков, Россия vs Кристиан Оливо, США

Отборочный бой WBA во втором легчайшем весе, 12 раундов

Мухаммад Шехов, Россия vs Эрни Бетанкур, Венесуэла

Бой за титул WBA Gold в среднем весе, 10 раундов

Вадим Туков, Россия vs Себастьян Папечи, Аргентина

Бой за титул WBA Gold во втором среднем весе, 10 раундов

Никита Зонь, Россия vs Гонсало Гарсия, Аргентина

Бой в полутяжелом весе, 8 раундов

Шарабутдин Атаев, Россия vs Сайпайер Рузи, Китай

Бой за титул IBF Asia в полусреднем весе, 10 раундов

Сергей Лубкович, Россия vs Майкл Кинг, ОАЭ

Бой во втором полусреднем весе, 6 раундов

Константин Мишечкин, Россия vs Олег Мисюра, ОАЭ

Бой в первом полусреднем весе, 6 раундов

Гор Хачатрян, Россия vs Валерий Оганисян, Россия

Бой в первом среднем весе, 6 раундов

Матвей Доценко, Россия vs Шугаиб Насруллаев, Россия

Бой в тяжелом весе, 6 раундов

Сергей Манжуев, Россия vs Герман Скобенко, Россия

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