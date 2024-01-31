Шумков считает, что Каллум Смит плохо подготовился к бою с Бетербиевым

Бронзовый призер чемпионата мира по боксу-2023 Всеволод Шумков объяснил, почему британец Каллум Смит проиграл россиянину Артуру Бетербиеву.

«Сложилось впечатление, будто Каллум Смит плохо подготовился. Быть может, эмоционально перегорел перед выходом на ринг. Лично я ожидал увидеть более напряженную дуэль, однако Артур с первых минут стал доминировать, а потом и вовсе переехал британца.

Нужно нагружать противника, заставлять его тратить энергию. В свое время я использовал такую же тактику во второй схватке с Овиком Оганнисяном. В 2019 году уступил ему на чемпионате России в Самаре, но уже спустя год реваншировался на соревнованиях в Оренбурге. Тогда я впервые завоевал золото национального первенства. Думаю, Смит надеялся провернуть подобный трюк в противостоянии с Бетербиевым. Все же тот возрастной спортсмен, который на днях отметил 39-летие. Но Каллуму не удалось реализовать этот план», — приводит RT слова Шумкова.

Бетербиев выиграл у Смита техническим нокаутом в седьмом раунде, поединок состоялся 14 января в Квебеке (Канада).