Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

31 января, 04:05

Шумков считает, что Каллум Смит плохо подготовился к бою с Бетербиевым

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бронзовый призер чемпионата мира по боксу-2023 Всеволод Шумков объяснил, почему британец Каллум Смит проиграл россиянину Артуру Бетербиеву.

«Сложилось впечатление, будто Каллум Смит плохо подготовился. Быть может, эмоционально перегорел перед выходом на ринг. Лично я ожидал увидеть более напряженную дуэль, однако Артур с первых минут стал доминировать, а потом и вовсе переехал британца.
Нужно нагружать противника, заставлять его тратить энергию. В свое время я использовал такую же тактику во второй схватке с Овиком Оганнисяном. В 2019 году уступил ему на чемпионате России в Самаре, но уже спустя год реваншировался на соревнованиях в Оренбурге. Тогда я впервые завоевал золото национального первенства. Думаю, Смит надеялся провернуть подобный трюк в противостоянии с Бетербиевым. Все же тот возрастной спортсмен, который на днях отметил 39-летие. Но Каллуму не удалось реализовать этот план», — приводит RT слова Шумкова.

Бетербиев выиграл у Смита техническим нокаутом в седьмом раунде, поединок состоялся 14 января в Квебеке (Канада).

Источник: RT
5
0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Президент «Барселоны» Лапорта ударился в популизм
Большунов одержал 16-ю победу в 16 гонках сезона Кубка России
На Украине выразили надежду на сохранение помощи США в случае победы Трампа
Зеленский признал застой на фронте из-за задержек поставок вооружений
В Белоруссии усилили меры по охране границы с Украиной
В ЕС сочли украинских беженцев на иномарках не нуждающимися в защите
Популярное видео
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Минаков: «Хочу прощальный бой с Харитоновым!»
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер Каллума Смита: «Бетербиева будет трудно победить»

Джейк Пол подерется с Райаном Борландом 2 марта в Пуэрто-Рико

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости