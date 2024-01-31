Джейк Пол подерется с Райаном Борландом 2 марта в Пуэрто-Рико

Блогер и боксер Джейк Пол (8-1) проведет свой следующий поединок против боксера, не имеющего громкого имени, но обладающего гораздо большим опытом, чем Пол, на ринге.

По словам представителей ESPN, 2 марта в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико, состоится бой Пола с Райаном Борландом (17-2, 6 KO). Промоутером карда выступит компания Пола «Most Valuable Promotions» (MVP), а дистрибьютором — DAZN.

35-летний Борланд — уроженец Калифорнии, выступающий в Южной Дакоте, является бывшим чемпионом «Золотых перчаток» и чемпионом Национальных юношеских Олимпийских игр.

Пол в прошлом бою одолел Андре Аугуста (10-2-1) нокаутом в первом раунде. Поединок состоялся 15 декабря 2023-го на курорте Caribe Royale Resort в Орландо, США.