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Боксер Атаев — об ошибках Бивола в бою с Бетербиевым: «Нужно было больше работать передней рукой»

Руслан Минаев
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Обладатель титула IBA Шарабутдин Атаев прокомментировал бой Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

«Это был хороший бой. Я думал, что Бетербиев донесет свой удар. Ждал этого. Но не получилось. Дима удивил, он непростой боксер с хорошей держалкой. Он высоко держал руки, весь бой был дисциплинированным и сконцентрированным. Было нелегко попасть по нему.

Многие удары Артура попадали в блок. Но даже через блок он оставил синяки на лице Бивола. Всем было ясно, как надо боксировать с Артуром. Но никто не смог этого сделать, кроме Бивола. Он не шел на открытый размен. Если бы Дмитрий работал больше передней рукой, возможно, исход был бы другой. Думал, что будет пару нокдаунов от Артура», — цитирует Атаева MMA.Metaratings.ru.

В ночь на 13 октября в главном бою боксерского вечера Бетербиев победил Бивола решением большинства судей.

Для 33-летнего Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере. Ранее он выиграл 23 из 23 поединков. 39-летний Бетербиев остался непобежденным — 21 победа.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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