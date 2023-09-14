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Сергей Воробьев назвал Тима Цзю прекрасным боксером

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Российский боксер первого среднего дивизиона Сергей Воробьев рассказал о своем знакомстве с Тимом Цзю.

Тим Цзю — сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю.

«У него была пресс-конференция перед боем с Тони Харрисоном. Я пришел туда и спросил: «Ты будешь драться со мной после победы над Харрисоном? Ты кто такой? Серега, из России. Я тебя не знаю. Скоро меня узнаешь». Вскоре мы познакомились, сначала я потренировался с его младшим братом Никитой, а потом с Тимофеем. Прекрасные боксеры и команда. Реальные профессионалы. Они тренируются в том же зале, где тренировался их отец. Так и познакомились. Я говорил, что он меня узнает, и он меня узнал.
Тимофей достоин находиться на том месте, где он находится сейчас. После поединка Сауля Альвареса и Джермелла Чарло его объявят чемпионом по версии WBO. Он достоин этого звания. Вот это я имел в виду. Спарринг с Тимофеем показал мне, что такое другой уровень. Он реально крут, действительно прекрасен. Я убедился в этом и признал. До спарринга я сомневался, что он способен выиграть у Чарло. После — изменил свое мнение. Тимофей очень крут. Он всем кажется простым, включая меня, но все не так, как кажется. Тимофей — боксер именно такого уровня, на котором сейчас находится. И, возможно, станет лучше», — приводит Metaratings слова Воробьева.

На счету 28-летнего Цзю 23 победы в 23 поединках в профессиональном боксе. Австралиец российского происхождения проведет следующий бой 15 октября против американца Брайана Мендосы.

Источник: Metaratings
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