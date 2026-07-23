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Канело — о Джейке Поле: «Быть шоуменом и настоящим бойцом — разные вещи»

Евгений Козинов
Корреспондент

Абсолютный чемпион мира Сауль «Канело» Альварес раскритиковал американского блогера и боксера Джейка Пола.

«Ему нужно хорошо подумать, стоит ли продолжать драться. Это просто факт. Ошибкой было считать себя настоящим бойцом. Он умеет боксировать, умеет зарабатывать деньги. Он отличный шоумен и добился в этом больших успехов. Но быть настоящим бойцом — это совсем другое», — заявил Канело на шоу Ариэля Хелвани.

36-летний мексиканец за карьеру одержал 63 победы (39 нокаутом) и потерпел 3 поражения (0 нокаутом).

29-летний Пол провел 14 боев: 12 побед (семь — нокаутом) и два поражения. В декабре 2025 года он проиграл нокаутом Энтони Джошуа.

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Джейк Пол
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