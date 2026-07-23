Бой Канело с Мбилли перенесли на 31 октября

Абсолютный чемпион мира Сауль «Канело» Альварес на шоу Ариэля Хелвани подтвердил, что его бой против француза Кристиана Мбилли Ассомо перенесен на 31 октября.

Изначально планировалось, что их поединок за титул WBC во втором среднем весе состоится 12 сентября.

36-летний мексиканец за карьеру одержал 63 победы (39 нокаутом) и потерпел 3 поражения (0 нокаутом).

На счету 31-летнего француза 29 побед (24 нокаутом) и 1 поединок признан несостоявшимся.