Антон Кадушин: «Переговоры по следующему бою Гассиева начнутся не ранее сентября»

Тренер чемпиона мира по версии WBA в тяжелом весе Мурата Гассиева Антон Кадушин заявил, что в настоящий момент переговоров о проведении следующего боя спортсмена не ведется.

«На данный момент никакие переговоры о следующем бое Мурата не ведутся. Мурат отдыхает и восстанавливается после боя, подготовка к которому велась в тренировочных лагерях на протяжении четырех месяцев. К обсуждению дальнейших планов команда боксера вернется не раньше сентября. Нам важно, чтобы у Мурата была возможность полноценно восстановиться без мыслей о следующих вызовах.

В сентябре уже мы начнем предметно рассматривать предложения, включая варианты как по защите титула, так и по организации потенциальных объединительных боев», — приводит слова Кадушина пресс-служба IBA.

11 июля в Москве Гассиев победил немца Питера Кадиру в главном бою турнира IBA.PRO 19 и защитил титул чемпиона мира WBA. Поединок завершился техническим нокаутом в шестом раунде.