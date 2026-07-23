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Антон Кадушин: «Переговоры по следующему бою Гассиева начнутся не ранее сентября»

Ана Горшкова
Корреспондент

Тренер чемпиона мира по версии WBA в тяжелом весе Мурата Гассиева Антон Кадушин заявил, что в настоящий момент переговоров о проведении следующего боя спортсмена не ведется.

«На данный момент никакие переговоры о следующем бое Мурата не ведутся. Мурат отдыхает и восстанавливается после боя, подготовка к которому велась в тренировочных лагерях на протяжении четырех месяцев. К обсуждению дальнейших планов команда боксера вернется не раньше сентября. Нам важно, чтобы у Мурата была возможность полноценно восстановиться без мыслей о следующих вызовах.

В сентябре уже мы начнем предметно рассматривать предложения, включая варианты как по защите титула, так и по организации потенциальных объединительных боев», — приводит слова Кадушина пресс-служба IBA.

11 июля в Москве Гассиев победил немца Питера Кадиру в главном бою турнира IBA.PRO 19 и защитил титул чемпиона мира WBA. Поединок завершился техническим нокаутом в шестом раунде.

Мурат Гассиев и&nbsp;Питер Кадиру.Мурат «Гаси его!» Гассиев нокаутировал Кадиру в Москве

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Мурат Гассиев
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