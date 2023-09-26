Боксеры Мурат Гассиев и Отто Валлин проведут бой 30 сентября в Турции

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе из России Мурат Гассиев проведет бой с шведским боксером Отто Валлином 30 сентября в турецкой Анталье.

Их поединок за межконтинентальный титул WBA в супертяжелом весе возглавит боксерский вечер на арене отеля «Regnum Carya», начало — примерно в 23.15 по московскому времени.

«СЭ» на сайте проведет текстовую онлайн трансляцию противостояния Гассиев — Валлин.

Первый канал бесплатно в прямом эфире покажет видеотрансляцию боя Гассиев — Валлин 30 сентября. Начало — в 23.15.

У 29-летнего Гассиева в профессиональном боксе — 30 побед и одно поражение. На счету 32-летнего Валлина — 25 побед и одно поражение.

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