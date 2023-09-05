Сауль Альварес: «Кроуфорд победил только одно хорошего боксера»

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (59-2) заявил, что в карьере абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе Теренса Кроуфорда (40-0) был только один хороший оппонент — Эррол Спенс (28-1).

«Как я всегда говорил, я уважаю Кроуфорда. Он очень талантливый боец, но он только выиграл один большой бой. Если вы посмотрите его послужной список, то увидите, что он победил только одного хорошего боксера. В остальном, я не думаю, что он побеждал других выдающихся боксеров», — сказал Альварес в интервью TMZ Sports.

Кроуфорд победил Спенса техническим нокаутом в 9-м раунде. Бой состоялся 29 июля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.