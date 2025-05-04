Сауль Альварес победил Скалла и снова стал абсолютным чемпионом мира

Мексиканец Сауль Альварес победил кубинца Уильяма Скалла в поединке за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе. Бой проходил в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Канело со счетом 115:113, 116:112, 119:109. На кону стояли чемпионские пояса WBA, WBC и WBO Альвареса, и IBF — Скалла.

34-летний Альварес одержал 63-ю победу в карьере. На его счету также 2 поражения и 2 ничьих.

32-летний Скалл проиграл первый бой в карьере. Ранее он одержал 23 победы подряд.