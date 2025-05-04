Сауль Альварес и Уильям Скалл проведет титульный бой в рамках Fatal Fury от Riyadh Season 4 мая

Началась трансляция титульного боя между мексиканцем Саулем Альваресом и кубинцем Уильямом Скаллом в рамках турнира серии Fatal Fury от промоушена Riyadh Season. Вечер бокса проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону титулы WBC, WBA, WBO и IBF.

В России официальной трансляции турнира не будет. В прямом эфире смотреть бой можно на платформе DAZN.

34-летний Альварес имеет рекорд в боксе — 62-2-2. В последнем поединке, который состоялся 15 сентября 2024-го, Сауль победил Эдгара Берланги единогласным решением судей.

На счету 32-летнего Скалла профессиональный рекорд — 21-0. В предыдущем бою 5 мая прошлого года Уильям одержал победу над Шоном Хемфилом единогласным решением судей.