4 мая, 08:26

Альварес о победе над Скаллом: «Не нравятся бои, когда соперник выходит, чтобы выживать»

Руслан Минаев

Мексиканец Сауль Альварес прокомментировал победу над кубинцем Уильямом Скаллом в поединке за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе. Бой проходил в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Мне не нравятся такие поединки. [Соперники] выходят на бой, чтобы выживать до последнего раунда. Поэтому я не люблю так драться. [Против Теренса Кроуфорда] такого не будет. Он двигается даже больше, чем я представлял. Но ничего страшного», — сказал Альварес после боя.

34-летний Альварес одержал 63-ю победу в карьере. На его счету также 2 поражения и 2 ничьих.

Поединок Альвареса и Кроуфорда ожидается в сентябре 2025 года.

Сауль Альварес
Бокс
