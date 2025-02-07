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7 февраля 2025, 14:56

7 марта в Москве Батыргазиев будет защищать свои титулы WBA и IBA в поединке против Ромеро

Камила Абдурахманова
корреспондент

7 марта в Москве олимпийский чемпион-2020 россиянин Альберт Батыргазиев проведет защиту пояса временного чемпиона мира по версии WBA и титула чемпиона IBA в поединке против аргентинца Нери Круза Ромеро. Этот бой возглавит турнир «Ночь чемпионов IBA».

Батыргазиев завоевал временный пояс WBA в июле прошлого года, когда в Серпухове техническим нокаутом в девятом раунде победил ирландца Джоно Кэрролла. В середине октября в Уфе титулованный россиянин досрочно победил филиппинца Альберта Пагару во время первой защиты титула IBA в весе до 60 кг. Поясом IBA Батыргазиев владеет с декабря 2023 года. Именно тогда россиянин победил многократного призера Олимпийских игр и трехкратного чемпиона мира кубинца Ласаро Альвареса.

Ромеро, у которого нет поражений, занимает 15-ю строчку в рейтинге WBA. В 2024 году он провел два успешных боя в Аргентине. Ранее в своей карьере Ромеро был обладателем титулов IBF Latino и WBO Latino.

Изначально Батыргазиев должен был сразиться с полноценным чемпионом WBA Ламонтом Роучем, но Всемирная боксерская ассоциация разрешила американскому боксеру провести бой с соотечественником Джервонтой Дэвисом, который является обладателем пояса в легком весе. Чтобы не терять время, Батыргазиев проведет бой в качестве необязательной защиты своего пояса.

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Альберт Батыргазиев
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