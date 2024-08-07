Альварес ответил Конору: «Он мой сынок»

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (61-2) высмеял экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора (22-6), который заявил, что турнир UFC, который пройдет в один день с боем Альвареса, затмит бой мексиканца.

«Он пытается помочь Дане продать турнир Noche UFC. Конор — мой сынок», — сказал Альварес в интервью журналистам.

Альварес и Эдгар Берланга (22-0) подерутся 14 сентября на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

UFC 306 состоится в «Сфере» 14 сентября в Лас-Вегасе, США.