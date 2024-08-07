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Константин Цзю: «Бой Тима с Муртазалиевым? Бахрам — классный боксер»

Руслан Минаев
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Бывший абсолютный чемпион мира в первом среднем весе Константин Цзю поделился мнением о возможном бое сына Тима Цзю с россиянином Бахрамом Муртазалиевым.

«Если нет других вариантов, надо быть первым, а там уже разберемся. Если бы в мое время кто-то из россиян владел титулом и у меня не было других вариантов забрать пояс, что остается делать?

Не знаю, подписан ли контракт. У Тима назначен бой на 22 сентября, и за месяц контракты не подписывают. Это делается намного раньше. Понимаю IBF, но дата уже забита для телевидения. Дальше уже поиски соперника. Посмотрим. Надо увидеть договор. Я даже подписанным соглашениям не всегда доверяю. Бывают травмы, неправильно оформленные договоры, проблемы с правами. Но Муртазалиев — классный боксер. Будет хороший бой для Тимофея», — цитирует Цзю MMA.Metaratings.ru.

Цзю следующий бой должен провести в Австралии 22 сентября. Рассматриваются два оппонента: Эриксон Любин (26-2) и Хесус Рамос (21-1). Бой состоится за звание главного претендента на титул IBF в первом среднем весе.

Муртазалиев является чемпионом IBF в первом среднем весе.

 

Источник: MMA.Metaratings.ru
Костя Цзю
Тим Цзю
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