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Рой Джонс отреагировал на бой Гарсии и Хейни: «Райан прикидывался»

Давид Хачатрян
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Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелой весовой категории Рой Джонс-младший (66-10) похвалил бывшего временного чемпиона в легком весе по версии WBC Райана Гарсию (25-1) за выступление в бою с чемпионом по версии WBC в первом полусреднем весе Девином Хейни (31-1).

«Тяжелый бой для обоих парней. Райан — умный парень, у него все получилось. Он гениален. Он все выходные прикидывался, а на ринге сделал то, что должен был. Я говорил людям, что он прикидывается [что у него проблемы с психикой]», — сказал Джонс iFL TV.

Райан Гарсия победил Девина Хейни. Райан Гарсия: из андердога в короли. Как победить Девина Хейни, заставив всех себя ненавидеть

Гарсия победил Хейни решением большинства судей (112-112, 114-110, 115-109), при этом трижды отправив Хейни в нокдаун. Бой состоялся 20 апреля в Barclays Center в Нью-Йорке, США. Гарсия не получил титул, так как не уложился в лимит весовой категории.

Бокс
Девин Хейни
Рой Джонс
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