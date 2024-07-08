Рой Джонс-младший не планирует реванш с Майком Тайсоном

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс — младший не будет проводить повторный поединок с Майком Тайсоном.

«Реванш с Майком нам не нужен. Ему вообще лучше бы больше не выступать», — сказал Джонс NFCC.

Первый бой прошел в ноябре 2020 года и завершился вничью. На счету 55-летнего Джонса 66 побед (47 нокаутом) и 10 поражений. В активе 58-летнего Тайсона 50 побед (44 нокаутом) и 6 поражений. Еще два боя признаны несостоявшимися.