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Сегодня, 14:23

IBF санкционировала первый бой в России после снятия санкций

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский боксер Заур Абдуллаев проведет поединок против аргентинца Хуана Хавьера Карраско.

Бой станет первым в России после снятия санкций со стороны Международной боксерской федерации (IBF). Об этом сообщили организаторы поединка.

«Абдуллаев проведет бой с аргентинцем Хуаном Хавьером Карраско за вторую строчку в рейтинге IBF. Бой санкционирован и пройдет в России в сентябре», — цитирует сообщение ТАСС.

24 июня IBF сняла санкции с российского бокса. В рейтинг IBF входят сильнейшие боксеры мира в 17 весовых категориях. Обновления публикуются ежемесячно на официальном сайте организации.

Источник: ТАСС
Бокс
Заур Абдуллаев
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