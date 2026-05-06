Никита Цзю завоевал титул WBO International

Австралийский боксер Никита Цзю победил испанца Оскара Диаса техническим нокаутом (отказ от продолжения боя после шестого раунда) на турнире в австралийском Ньюкасле.

28-летний сын бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Кости Цзю одержал 12-ю (10 — нокаутом) победу в 12 поединках и стал обладателем титула WBO International в весовой категории до 69,9 кг.

25-летний Диас потерпел первое поражение в карьере после 16 побед.

В январе поединок Цзю и австралийца Майкла Зерафа за титул WBO International в весовой категории до 72,6 кг был остановлен в третьем раунде и признан несостоявшимся.

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