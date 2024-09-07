Российский боксер Шишкин подерется за вакантный титул IBF во втором среднем весе

Российский боксер Владимир Шишкин проведет бой с кубинцем Уильямом Скаллом за вакантный пояс чемпиона мира по версии IBF во втором среднем весе, сообщает Boxing Scene.

Поединок пройдет в городе Фалькензе (Германия) 19 октября.

Ранее IBF забрала пояс у Сауля Альвареса после отказа защищать его в бою со Скаллом.

33-летний Шишкин за карьеру провел 16 поединок, в которых одержал 16 побед. У 32-летнего Скалла — 22 боя и 22 победы.