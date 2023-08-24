Россиянин Батыргазиев встретится с венесуэльцем Луцесом в турнире Ural FC

Российский боксер Альберт Батыргазие сразится с венесуэльцем Эндером Луцесом в турнире Ural FC. Соревнования пройдут 20 октября в Перми в рамках форума «Россия — спортивная держава» при поддержке Федерации бокса России.

25-летний Бытаргазиев возглавляет рейтинг российских легковесов на портале BoxRec и занимает восьмую строчку в рейтинге Всемирной боксерской ассоциации.

24-летний Луцес возглавляет рейтинг среди боксеров из Венесуэлы, но во втором полулегком весе.