Тим Цзю проведет первую защиту титула WBO против Мендосы 15 октября

Временный чемпион WBO в первом среднем весе Тим Цзю (23-0), который вскоре станет полноправным чемпионом мира по версии WBO, проведет первую защиту титула в бою против временного чемпиона по версии WBC Брайана Мендосы (22-2) 15 октября, сообщила компания No Limit Boxing.

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (59-2) и абсолютный чемпион мира в первом среднем весе Джермелл Чарло (35-1) проведут бой 30 сентября в Лас-Вегасе, США. После боя, вне зависимости от результата, Чарло будет лишен титула WBO, который автоматически перейдет Цзю.